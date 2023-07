VfB Stuttgart bestätigt Interesse an Nübel

Alexander Nübel wird den FC Bayern wohl verlassen. Mit dem VfB Stuttgart bestätigt ein Interessent seine Transferabsichten.

"Ja, wir sind in Gesprächen", sagte VfB Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth nach dem 4:0-Sieg im Testspiel beim SSV Reutlingen über Alexander Nübel: "Aber wir sind in ganz, ganz vielen Gesprächen und es ist so, dass wir mehr Gespräche am Ende führen als dann Verträge unterschrieben werden."

Wohlgemuth will im Tor eine Lösung, die "wirtschaftlich ausgewogen ist und im ersten Schritt auch unmittelbar hilft". Allerdings müsse er "die Erwartungshaltung bremsen", dass der VfB Stuttgart schnell einen neuen Torhüter präsentieren wird. Dem Vernehmen nach strebt der VfB eine Leihe von Nübel an, während der FC Bayern ihn gerne verkaufen würde.

adk 16 Juli, 2023 12:39