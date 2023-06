VfB Stuttgart hat Yann Sommer auf der Liste

Bei welchem Klub Yann Sommer in der kommenden Saison spielt, ist noch offen. Nun soll der VfB Stuttgart Interesse am Nati-Goalie bekunden.

Yann Sommer schloss sich dem FC Bayern erst im vergangenen Januar an. Weil Manuel Neuer beim deutschen Rekordmeister vor dem Comeback steht, könnte Sommer allerdings schon wieder abwandern. Wie die "Sport Bild" nun vermeldet, bekundet der VfB Stuttgart Interesse an Sommer. Demnach steht der Nati-Goalie neben Alexander Nübel, der nach zwei Jahren Leihe zur AS Monaco vor der Rückkehr zum FC Bayern steht, auf der Torwart-Liste der Stuttgart.

Für Sommer wäre ein Stammplatz in Hinblick auf die EURO 2024 wichtig. So liess der 34-Jährige seine Zukunft zuletzt offen. Bei Stuttgart würde ihm wohl der Nummer eins Posten im Tor zugesichert werden. Jedoch würde Sommer dort nicht international spielen. Ob dies dem Anspruch des ehemaligen Basler Keepers genügt, ist fraglich. Daneben wurde zuletzt spekuliert, Inter Mailand würde Sommer auf dem Zettel haben - dort wäre er kommende Saison in der Champions League vertreten.

adk 26 Juni, 2023 09:15