Osimhen-Berater kommentieren die Wechselgerüchte

Der nigerianische Torjäger Victor Osimhen ist einer der zurzeit begehrtesten Stürmer überhaupt. Eine Entscheidung um seine Zukunft ist noch nicht gefallen, wie die Berater des 24-Jährigen betonen.

In Frankreich war zuletzt die Rede von einer Einigung des Angreifers mit Paris St. Germain. Diese hat aber noch nicht stattgefunden, wie die Berater nun gegenüber «Mundo Deportivo» versichern. Ohnehin werde viel (falsch) spekuliert. «Alles, was gesagt wird, ist falsch. Es ist früh, über das Transferfenster zu sprechen. Viele Menschen versuchen, an diesem Punkt zu destabilisieren. Es gibt nichts», werden die Vertreter von Osimhen zitiert.

Auch der FC Bayern und die Premier League-Schwergewichte ManUtd, Arsenal und Chelsea sollen am Topstürmer dran sein. Dessen Vertrag bei Napoli läuft aber erst einmal bis 2025. Und Klubboss Aurelio de Laurentiis soll eine horrende Ablöse von wohl über 100 Mio. Euro für den Stürmer fordern.

psc 28 April, 2023 09:45