Vor Wechsel zum BVB: Can in Kontakt wegen Bayern-Rückkehr

Emre Can wechselte im Januar 2020 von Juventus Turin zu Borussia Dortmund. Wie der deutsche Nationalspieler verrät, hätte aber auch durchaus die Möglichkeit bestehen können, zum FC Bayern zurückzukehren.

In der Jugend spielte Emre Can für den FC Bayern und schaffte dort auch den Sprung zu den Profis. Da er keine vielversprechende Aussicht sah, sich in München weiterzuentwickeln, ging es für den Defensivspieler 2013 erst zu Bayer Leverkusen und im Anschluss über den FC Liverpool und Juventus Turin zu Borussia Dortmund.

Gegenüber “Sport1” offenbarte der 27-Jährige jedoch, vor seinem Wechsel von Turin nach Dortmund mit dem damaligen Bayern-Coach Hansi Flick über eine etwaige Rückkehr gesprochen zu haben. “Ich kann bestätigen, dass wir Kontakt hatten”, so Can, der sich nun darauf freut, nach der EURO mit Flick bei der Nationalmannschaft arbeiten zu können.

adk 6 Juni, 2021 13:13