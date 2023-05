Vorzeitiges Saison-Aus für Marcel Sabitzer

Dies teilt Manchester United am Montagabend mit. Der 29-Jährige wurde Ende Januar von den Bayern an die Red Devils ausgeliehen. Eine Kaufoption besteht nicht. Sabitzer gefällt es in Manchester aber sehr gut und ein längerfristiger Verbleib ist durchaus denkbar. Die ManUtd-Bosse haben aber noch nicht final entschieden, ob ein Kauf forciert wird. Ausserdem müssten sie sich im Fall der Fälle mit den Bayern einigen.

Sabitzer selbst gefällt es in Manchester sehr gut. Er kann sich ein längerfristiges Engagement wohl vorstellen.

ℹ️ Marcel Sabitzer has suffered a knee injury that will rule him out for the remainder of 2022/23. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) May 15, 2023