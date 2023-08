Wechsel zu Bayern? Spurs geben die Hoffnung bei Kane nicht auf

Tottenham Hotspur lässt die Deadline des FC Bayern für Harry Kane verstreichen. Nun wollen die Spurs dem Stürmer einen neuen Vertrag offerieren - inklusive Ausstiegsklausel.

Bis Freitagmitternacht wollte der FC Bayern eine Antwort von Tottenham Hotspur für Harry Kane. Das Angebot der Münchner soll mittlerweile 100 Millionen Euro übersteigen, trotzdem führte es bis dato nicht zum Erfolg. Dabei läuft Kanes Vertrag bei den Spurs im Sommer 2024 aus.

Und laut der "Daily Mail" besteht nun Hoffnung bei den Londonern, dass Kane seinen Kontrakt doch verlängern könnte. Demnach hofft man, dass die Fortschritte unter dem neuen Trainer Ange Postecoglou Kane dazu bewegen können, eine Vertragsverlängerung mit einer Ausstiegsklausel zu unterzeichnen. Denn der 30-jährige Torjäger würde es vorziehen, wenn sein Klub für ihn eine Ablöse kassiert, anstelle ihn ablösefrei zu verlieren. Noch ist das letzte Wort aber nicht gesprochen - weil Kane dem Vernehmen nach am liebsten in diesem Sommer zum FC Bayern will.

adk 6 August, 2023 11:39