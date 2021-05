Die Wechselpläne von Jérôme Boateng sind enthüllt

Jérôme Boateng steht nach wie vor vor einer ungewissen Zukunft. Einzig sein Abgang beim FC Bayern steht bislang fest. Nun gibt es aber bereits einige Klarheit darüber, wo der Abwehrspieler seine Karriere fortsetzen könnte.

Via Twitter verabschiedet sich der 32-Jährige aus München und präsentiert ein Foto mit seiner stolzen Trophäensammlung. Wohin sein Weg künftig führt, will Boateng noch nicht verraten. Laut “Spox” und “Goal” ist aber bereits klar, dass der Innenverteidiger die Bundesliga verlassen wird. Ein Wechsel etwa zu Ligakonkurrent BVB sei ausgeschlossen. Auch ein Wechsel in die MLS oder in eine kleinere Liga seien laut dem Bericht unwahrscheinlich. Vielmehr wolle der Routinier weiterhin auf höchstem Niveau spielen. Dass er dies kann, bewies Boateng in der abgelaufenen Saison, während und nach der Bayern-Trainer Hansi Flick stets nur lobende Worte für ihn übrig hatte.

Boateng hat nach dem Gang von Flick zum DFB auch seine Nationalmannschaftskarriere noch nicht abgeschlossen: Im EM-Kader von Jogi Löw steht er zwar nicht, ein Comeback in der Ära Flick kann er sich aber vorstellen.

Angebote für die Zukunft seien beim Verteidiger bereits eingetroffen. Sein Management LIAN Sports prüfe diese derzeit. Boateng könnte künftig in Spanien, England, Italien oder unter Umständen Frankreich auflaufen. Eine Tendenz ist noch nicht absehbar. Boateng weilt nach einer langen Saison erst einmal im Urlaub.

Thanks Munich.

Take Care Of My Legacy. pic.twitter.com/lGVdEviBI4 — Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) May 26, 2021

psc 26 Mai, 2021 15:31