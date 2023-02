Wegen Sommer: Gladbachs Twitter-Account verspottet Kahn

Bei Borussia Mönchengladbach verspürt man nach dem Sieg gegen den FC Bayern Schadenfreude. Denn schliesslich wechselte Yann Sommer erst im vergangenen Transferfenster vom Niederrhein zu den Münchnern. Und ausgerechnet bei seiner Rückkehr in den Borussia-Park musste er dreimal hinter sich greifen und eine Pleite einstecken.

Nach Spielende machten sich die Fohlen deshalb über den Rekordmeister lustig. Der englischsprachige Twitter-Account der Borussia postete ein Bild des wütenden Oliver Kahn, nachdem der BVB im Herbst das späte 2:2 gegen die Münchner geschossen hatte. Dazu schrieb Gladbach: «Wenn du Sommer kaufst und immer noch nicht gegen Gladbach gewinnen kannst.»

When you buy Sommer, but still can't beat Gladbach pic.twitter.com/0dU6htrMyz

