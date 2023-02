«Weichgespültes Pack» – Bayern-Trainer Julian Nagelsmann wird nicht gesperrt

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann wird trotz seines Ausrasters am vergangenen Wochenende, in dem er die Unparteiischen unter anderem als «weichgespültes Pack» betitelte, nicht gesperrt.

Wie der DFB in einer Stellungnahme mitteilt, wird der 35-Jährige «nur» mit einer Geldbusse von 50’000 Euro belegt. Nagelsmann hatte sich nach der 2:3-Niederlage bei Gladbach im Kabinentrakt gegenüber dem Schiedsrichterteam um Tobias Welz unsportlich geäussert. «Da er bislang sportgerichtlich noch nicht in Erscheinung getreten war, sich noch am selben Abend entschuldigte und auch in der Stellungnahme an den Kontrollausschuss Einsicht zeigte, sah das Gremium von der Beantragung eines Innenraumverbots ab», heisst es in der Mitteilung des DFB.

Via sozialer Medien hatte sich Nagelsmann wenige Stunden nach dem Vorfall für seine Wortwahl entschuldigt. Nun kommt er mit einem blauen Auge davon.

psc 22 Februar, 2023 13:48