Weiterer Interessent für Bayern-Stürmer Mathys Tel

Bayern-Stürmer Mathys Tel weckt innerhalb der Bundesliga weiterhin grosse Begehrlichkeiten.

Der 18-jährige Franzose muss sich in München meist mit einer Backup-Rolle begnügen. Dennoch hat sein Management zuletzt betont, dass der Youngster beim deutschen Rekordmeister bleiben will, um sich dort zu verbessern. Laut "kicker" bekundet nun neben Augsburg auch Werder Bremen Interesse an Tel.

Die Norddeutschen würden ihre Offensive gerne mit dem talentierten Stürmer verstärken. Ob es realistische Chancen auf einen Transfer gibt, ist angesichts der Haltung des Youngsters und auch der Bayern indes fraglich.

psc 13 Juli, 2023 10:33