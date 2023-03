Wende vollzogen? Pavard und Bayern könnten nun verlängern

Benjamin Pavard überzeugt beim FC Bayern und empfiehlt sich für eine Vertragsverlängerung. Nach den jüngsten Spekulationen wäre dies eine Wende.

Noch im Winter wurde Benjamin Pavard mit einem Abgang vom FC Bayern in Verbindung gebracht. Doch dies scheint mittlerweile kein grosses Thema mehr zu sein. Denn der Franzose könnte stattdessen zeitnah seinen 2024 auslaufenden Kontrakt in München verlängern. Laut der «Abendzeitung» sei dies «wahrscheinlich», da beide Seiten zusammenbleiben wollen.

Der 26-jährige Verteidiger traf am vergangenen Samstag beim 5:3-Sieg gegen den FC Augsburg sogar doppelt. Anschliessend sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic: «Grosses Lob an Benji. In den letzten vier bis sechs Wochen ist er einer der herausragenden Spieler, er kommt jeden Tag mit einem Lächeln zum Training.» In Bezug auf eine Verlängerung «werden wir sehen», so Salihamidzic.

adk 13 März, 2023 10:19