Wilde Gerüchte um Ronaldo: Bayern und zwei weitere Topklubs dran

Cristiano Ronaldo (37) macht bei Manchester United nach gutem Saisonstart eine schwierige Phase durch und kommt derzeit auch persönlich nicht mehr auf Touren. Jetzt wird bereits über einen vorzeitigen Abgang des Portugiesen im Sommer spekuliert.

CR7 ist eigentlich bis Juni 2023 an den Premier League-Klub gebunden. Sollten die Red Devils die Champions League-Qualifikation verpassen, könnte aber ein vorzeitiger Abgang bevorstehen – heisst es unter anderem in der “Sun”. Das englische Blatt nennt mit PSG, dem FC Bayern und der AS Roma mit Trainer José Mourinho auch gleich drei Vereine, die die Situation rund um Ronaldo beobachten sollen und sich um diesen bemühen könnten, falls er tatsächlich einen neuerlichen Vereinswechsel anstrebt.

Was an diesem Bericht dran ist, bleibt abzuwarten. Vorderhand konzentriert sich Ronaldo voll auf seine Aufgabe in Manchester und will mit dem Team wieder in die Spur finden. Der Start in die Saison ist nach seinem Wechsel von Juventus eigentlich geglückt. In den letzten Wochen hat aber eine Torflaute eingesetzt, die der Superstar überwinden will.

psc 15 Februar, 2022 17:39