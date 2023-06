Wirbel um de Gea: Auch Sommers Zukunft betroffen?

Das Goalie-Karussell könnte bald mächtig in Schwung kommen: Verantwortlich Manchester United, das rund um David de Gea Wirbel entfacht. Profitiert davon am Ende Yann Sommer?

Der Vertrag von David de Gea läuft bei Manchester United zum 30. Juni aus. Dabei sollen die Red Devils dem Spanier laut Informationen von "The Athletic" eine Offerte zur Verlängerung vorgelegt haben. Der 32-Jährige stimmte demnach einer drastischen Reduzierung seines derzeitigen Gehalts von 375.000 Pfund (rund 435.000 Euro) pro Woche zu, doch der Verein habe den Vertrag anschliessend nicht unterzeichnet. Nun heisst es, habe Manchester United de Gea ein neues Angebot mit einem noch niedrigeren Gehalt unterbreitet. Fraglich ist aber, ob de Gea diesen nun unterzeichnet. Parallel wird über einen 50-Millionen-Euro-Transfer von Inter Mailands Torhüter Andre Onana spekuliert.

Yann Sommers Zukunft beim FC Bayern ist indes trotz Vertrag bis 2025 ungewiss. Der Schweizer Nati-Goalie war bereits in der Vergangenheit Thema bei Manchester United und Inter Mailand. So könnte er aufgrund der neusten Entwicklung bei de Gea gleich bei beiden Klubs wieder in den Fokus rücken: einerseits als sinnvolle und vermeintlich günstige Alternative neben beziehungsweise für de Gea bei den Red Devils, andererseits als etwaiger Onana-Nachfolger bei Inter.

adk 28 Juni, 2023 16:51