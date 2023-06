Auch Wölfe-Verteidiger Micky van den Ven bei den Bayern ein Thema

Der FC Bayern sucht Verstärkung für seine Defensive. Auch der Niederländer Micky van den Ven vom VfL Wolfsburg spielt offenbar eine Rolle.

Der 22-Jährige läuft seit zwei Jahren für die Wölfe auf und war dort in der abgelaufenen Saison in der Innenverteidigung gesetzt. Laut "tz" ist der aktuelle Captain der niederländischen U21-Nationalmannschaft, der mit dieser in Kürze die EM bestreitet, beim deutschen Rekordmeister ein Thema. Auch Liverpool hat den Youngster im Visier. Als Ablöse sollen rund 30 Mio. Euro gefordert sein.

Wolfsburg hat auf seinen möglichen Abgang bereits reagiert und mit dem Schweizer Nationalspieler Cedric Zesiger einen potentiellen Nachfolger unter Vertrag genommen.

Die Bayern sollen sich derweil auch mit Min-jae Kim von Napoli und Pau Torres von Villarreal beschäftigen.

psc 15 Juni, 2023 16:56