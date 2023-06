Yann Sommer besitzt bei den Bayern eine Ausstiegsklausel

Yann Sommer weilt derzeit im Urlaub und erholt sich im Hinblick auf die kommende Saison. Der 34-jährige Torhüter steht beim FC Bayern bis 2025 unter Vertrag. Ob er tatsächlich in München bleibt, ist aber nach wie vor offen. Unter Umständen könnte er von einer Ausstiegsklausel profitieren.

Wie "Bild"-Reporter Christian Falk im Podcast "Bayern Insider" berichtet, dürfte Sommer den deutschen Rekordmeister für rund 9 bis 10 Mio. Euro verlassen. Die Klausel ist von besonderer Natur: Falls klar ist, dass Manuel Neuer wieder die Nummer 1 wird, würde der Passus greifen.

Derzeit sei es aber fraglich, ob die Klausel tatsächlich gezogen wird. Sommer fühle sich in München nach wie vor wohl. Am 13. Juli wird er bei den Bayern erst einmal für die Medizinchecks im Hinblick auf die neue Saison erwartet. Auch die Vorbereitung wird er erst einmal ganz normal in München bestreiten. Erst im Laufe dieser Vorbereitung wird sich wohl zeigen, wie gross seine Chancen auf regelmässige Einsätze sind oder ob Neuer ihm tatsächlich dauerhaft vor der Sonne stehen wird.

Interesse an einer Verpflichtung Sommers zeigt bekanntlich der VfB Stuttgart. Noch ist dieser Transfer aber nicht heiss.

psc 30 Juni, 2023 12:11