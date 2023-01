Yann Sommer trainiert bereits vor Transfer-Bekanntgabe bei den Bayern

Yann Sommer könnte offenbar bereits im ersten Bundesligaspiel des FC Bayern im neuen Jahr zwischen den Pfosten stehen.

Nachdem der Schweizer Natikeeper am Mittwochabend in München gelandet ist, trainiert er am Donnerstag beim Abschlusstraining vor dem Spiel gegen RB Leipzig am Freitagabend bereits mit, wie Bilder der «Bild» zeigen. Damit ist Sommer eine ernsthafte Option für einen Einsatz gegen die Roten Bullen. Die Alternative heisst Sven Ulreich. Auch er wäre einsatzbereit, wird in der Folge aber nur noch als Backup von Yann Sommer fungieren. Dieselbe Rolle übte er auch hinter Manuel Neuer aus.

Bayern-Coach Julian Nagelsmann sagte kürzlich, dass ein neuer Keeper keine grosse Angewöhnungszeit benötige. Auf dieser Position reichten bei einem gestandenen Spieler 15 Minuten, um die wichtigsten Dinge auf Anhieb einzustudieren.

psc 19 Januar, 2023 14:40