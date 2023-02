Yann Sommer vor Duell mit PSG: «Ich habe nie Angst»

Der neue Bayern-Goalie Yann Sommer blickt dem Duell mit Paris St. Germain mit Vorfreude entgegen.

Für beide Teams steht viel auf dem Spiel. Der internationale Wettbewerb geniesst hohen Stellenwert, ein Ausscheiden bereits im Achtelfinale wäre eine grosse Enttäuschung. Yann Sommer zittern die Knie vor den beiden Spielen gegen die Franzosen nicht, wie er vor dem Hinspiel festhält: «»Ich habe nie Angst. Wir freuen uns auf das Spiel. Es ist sehr wichtig für den Klub und die Mannschaft.»

Von Bayern-Trainer erhält der 34-jährige Keeper viel Lob. Sommer Leistung sei sehr gut, auch fussballerisch sehr gut. «Man muss schon sagen, dass es für ihn keine leichte Situation war, mit all dem Drumherum, das es bei uns im Torwart-Bereich gab. Er muss den Manu vertreten, der ein aussergewöhnlicher Torwart ist und war. Er macht das sehr gut», führt Nagelsmann aus.

Obwohl sofort Druck auf Sommer lag, habe dieser in den ersten Wochen alles sehr gut gemeistert. Der Bayern-Trainer weiter: «Yann ist ein sehr smarter, sehr cleverer Typ, der sich sehr gut integriert, der einen Führungsanspruch an sich hat, den er aber auch erfüllt. Er strahlt Sicherheit aus. Man hat immer das Gefühl, man kann ihn anspielen bei Rückpässen. Man fängt nicht an zu zittern, wenn er den Ball am Fuss hat. Ich bin sehr froh, dass wir ihn haben.»

Sommer seinerseits betont, dass er sich wie immer akribisch auf die Gegner vorbereite, so werde das auch beim Spiel gegen PSG sein. Nach sechs Partien im Bayern-Trikot ist er noch ohne Niederlage.

