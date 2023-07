Yann Sommer wartet sehnlichst auf grünes Licht der Bayern

Yann Sommer stand beim FC Bayern am Mittwoch beim Testspiel gegen Manchester City (1:2) in Tokio während 45 Minuten zwischen den Pfosten: Der Schweizer Nati-Goalie hofft wohl, dass es sein letzter Einsatz für die Münchner war.

Der 34-Jährige hat sich mit Inter Mailand bereits seit geraumer Zeit auf einen Wechsel geeinigt. Und die Nerazzurri sind laut "kicker" auch bereit, die geforderte Ablöse für den routinierten Keeper zu zahlen. Dennoch gibt es von Seiten des FC Bayern noch kein grünes Licht. Die Münchner wollen nämlich zunächst einen Ersatz an Land ziehen. Das Duo Manuel Neuer, der noch nicht bereit für Einsätze ist, und Sven Ulreich reicht der Klubleitung für die neue Saison nicht aus. Zumal mit Alexander Nübel (an Stuttgart) und jüngst auch Johannes Schenk (an Preussen Münster) gleich zwei Torhüter für die neue Saison verliehen wurden.

Die Liste der in den Medien gehandelten Kandidaten für die Sommer-Nachfolge bei den Bayern ist riesig. Tatsächlich scheinen sich die Klubbosse mit diversen Personalien zu beschäftigen. Noch gab es aber bei keiner von ihnen einen Durchbruch. Deshalb braucht Sommer weiterhin Geduld. Der Worst Case für ihn wäre wohl, wenn sich Inter angesichts des Zögerns des deutschen Rekordmeister plötzlich anders orientiert und nach dem bereits erfolgten Abgang des bisherigen Stammgoalies André Onana (zu ManUtd) einen anderen Keeper verpflichtet.

Sommers Vertrag in München läuft grundsätzlich bis 2025.

psc 27 Juli, 2023 17:35