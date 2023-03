Die Zahlen zum Vertrag: So viel kassiert Choupo-Moting künftig

Der FC Bayern und Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting haben sich über eine Verlängerung der Zusammenarbeit geeinigt. Der 33-Jährige darf sich auf eine saftige Gehaltserhöhung freuen.

Nachdem er in seinen ersten beiden Jahren lediglich der Backup von Superstar Robert Lewandowski war, ist Choupo-Moting in dieser Spielzeit in seine sehr viel prominentere Rolle gerückt und im Sturmzentrum unter Trainer Julian Nagelsmann gesetzt. Dieser Status wird beim neuen Arbeitspapier honoriert. Laut «Bild» erhält der 33-Jährige künftig im besten Fall das doppelte Gehalt. Bislang kassiert er pro Saison rund fünf Mio. Euro. Inklusive Prämien sind in der nächsten Saison bis zu zehn Millionen drin.

Die Boni sind allerdings an Titel, Tore und Assists gebunden. Nur wenn Choupo-Moting sehr stark performt, wird er also das gesamte Geld kassieren können.

