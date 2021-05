Zieht es Jerome Boateng zu José Mourinho?

Nach zehn Jahren im Dress des FC Bayern muss Jerome Boateng den Verein verlassen. Der neue Klub des gebürtigen Berliners steht noch nicht fest, könnte womöglich aber AS Rom lauten.

Wie die italienische Sportzeitung “Gazzetta dello Sport” berichtet, könnte Jerome Boateng ein Kandidat für die AS Rom werden. Dort ist ab der neuen Saison José Mourinho im Traineramt und könnte sich mit dem scheidenden Verteidiger des FC Bayern ablösefrei verstärken.

Die Spur sei aktuell allerdings (noch) nicht sonderlich heiss, zumal Boateng kürzlich erst andeutete, dass er definitiv noch für einen absoluten Top-Klub spielen möchte, wo er bestenfalls sogar Aussichten auf Erfolg in der Champions League hat. Die AS Rom hingegen hat die Qualifikation für die Königsklasse mit dem siebten Tabellenplatz in der Serie A klar verpasst.

adk 28 Mai, 2021 09:37