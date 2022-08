Zirkzee vor Abgang nach Italien: Die Details zum bevorstehenden Transfer

Der FC Bayern wird Joshua Zirkzee an den FC Bologna abgeben. Nun sickern erste Details zum Deal durch.

Joshua Zirkzee wird in Kürze beim FC Bologna aufschlagen. Laut “Sky”-Reporter Florian Plettenberg ist vorgesehen, dass der Stürmer am Montag seinen Medizincheck absolviert, ehe er einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet. Demnach erhält der FC Bayern seitens der Italiener eine Ablöse in Höhe von 8,5 Mio. Euro.

Für alle 25 Pflichtspiele bekämen die Münchner eine Million als Boni. Und zusätzlich sichern sich die Bayern wohl eine Weiterverkaufsbeteiligung von 50 Prozent sowie ein Matching-Right und eine Rückkauf-Option.

adk 28 August, 2022 15:37