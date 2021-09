Zwei Bayern-Ausfälle für Topspiel in Leipzig sind fix

Den FC Bayern plagen vor dem Topspiel gegen RB Leipzig einige Verletzungsprobleme. Zwei Ausfälle sind bereits fix.

Die französischen Nationalspieler Corentin Tolisso und Kingsley Coman werden für die Partie gegen die Roten Bullen nicht rechtzeitig fit. Das Duo verletzte sich bei der Équipe tricolore. Beide plagen sich mit Wadenproblemen herum und konnten am Donnerstag an der Säbener Strasse nur leichtes Lauftraining bestreiten. “King und Coco sind für das Wochenende nicht eingeplant, sonst sind alle mit an Bord”, sagt Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Das heisst zumindest, dass Thomas Müller, Alphonso Davies und Dayot Upamecano, die zuletzt ebenfalls leichte Blessuren eingefangen hatten, fit sein sollten. Auch Neuzugang Marcel Sabitzer könnte bereits auflaufen.

🗣️ #Salihamidžić zum Personal: "Die Spieler, die gestern gespielt haben, sind alle fit. Nur #Coman und #Tolisso sind für das Wochenende nicht eingeplant. #Upamecano ist gut drauf, #Müller ist zurück. Marcel konnte trainieren. Wir können optimistisch in die nächste Woche schauen." pic.twitter.com/NHyNVedl2o — FC Bayern München (@FCBayern) September 9, 2021

psc 9 September, 2021 16:02