Zwei Klubs duellieren sich um Bayern-Goalie Alexander Nübel

Alexander Nübel wird den FC Bayern in Kürze trotz Vertrag bis 2024 verlassen. Die Perspektiven auf regelmässige Einsätze sind nicht gegeben. Zwei Klubs befinden sich in den Verhandlungen mit dem 26-Jährigen offenbar schon sehr weit.

Laut "fussballtransfers.com" ist zwar noch kein Durchbruch erzielt, zwei namentlich nicht genannte Vereine sollen aber sehr grosses Interesse an Nübel bekunden und in Verhandlungen mit dessen Management stecken.

Die Bayern werden dem Keeper für einen Abgang keine Steine in den Weg legen. Nach zwei Jahren auf Leihbasis in Monaco würde Nübel in München nur die Rolle als Backup von Manuel Neuer oder Yann Sommer übrig bleiben. Eine solche lehnt er strikte ab.

Update: Laut "Bild" wurde Nübel für seinen bevorstehenden Wechsel vom Medizincheck freigestellt, der eigentlich am Donnerstag geplant ist. Bei den beiden Klubs, die sich um Nübel duellieren, soll es sich um den VfB Stuttgart und einen Verein aus dem europäischen Ausland handeln. Bei einem Verkauf wollen sich die Bayern eine Rückkauf-Option sichern.

psc 11 Juli, 2023 13:49