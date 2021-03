Ribéry spricht über Bundesliga-Rückkehr

Franck Ribéry wird seinen auslaufenden Vertrag bei der AC Fiorentina nicht verlängern und den Verein im Sommer nach zwei Jahren verlassen. Eine Bundesliga-Rückkehr ist möglich. Jetzt hat sich der französische Flügelstürmer dazu geäussert.

Gegenüber “Sky” wagt sich der 37-Jährige nicht auf die Äste hinaus und lässt seine Zukunft vorerst offen. “Der Gedanke kommt für mich noch ein wenig zu früh”, so Ribéry über die Möglichkeit einer Rückkehr in die Bundesliga.

Vorerst will sich der Angreifer auf seine vorhandene Aufgabe in der Toskana konzentrieren: “Ich vermisse die Bundesliga natürlich. Ich hatte bei Bayern meine beste Zeit, habe dort viel gewonnen. Aber das hier ist für mich eine grosse Mission. Ich bin hier zufrieden. Wir haben noch einige Spiele und wir brauchen die Punkte. Ich will dem Verein helfen.” Wie es in der nächsten Saison weitergeht, lässt er vorderhand offen. Interesse aus der Bundesliga soll es zumindest geben.

psc 18 März, 2021 10:52