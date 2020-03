Geisterspiele in der Bundesliga werden Tatsache

Geisterspiele in der Bundesliga werden Tatsache: Die Ausbreitung Coronavirus sorgt für Spiele vor leeren Rängen.

Wie die Stadt Mönchengladbach bestätigt, wird bereits das Rhein-Derby zwischen Gladbach und dem 1. FC Köln am Mittwochabend ohne Zuschauer durchgeführt. Dasselbe trifft wohl auch auf die anstehenden Spiele am Wochenende, darunter das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04, zu. Am Dienstagmittag wird die Deutsche Fussball Liga (DFL) offiziell kommunizieren.

psc 10 März, 2020 10:42