So sieht das Hertha-Angebot für Granit Xhaka aus

Hertha BSC gibt jetzt ein offizielles Angebot für Granit Xhaka an.

Wie “L’Équipe” berichtet, bieten die Berliner für eine Leihe mit Kaufoption in Höhe von 30 Mio. Euro. Xhaka soll einem Wechsel zum Bundesliga-Klub bereits zugestimmt haben. Arsenal muss dem Verkauf bzw. der Leihe aber noch zustimmen. Trainer Mikel Arteta würde eigentlich gerne weiterhin auf den Mittelfeldstrategen zurückgreifen. Allerdings kam dieser beim Derby gegen Chelsea (1:2) am Sonntag bereits nicht mehr zum Einsatz, was ziemlich eindeutig auf einen baldigen Wechsel hindeutet.

Xhaka könnte sogar schon bis zum Start des Hertha-Trainingslagers am Donnerstag (in Florida) nach Berlin wechseln.

psc 30 Dezember, 2019 11:12