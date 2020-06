Julian Draxler könnte es zur Hertha ziehen

Hertha BSC spielt nach dem Einstieg von Investor Lars Windhort finanziell einige Ligen höher als noch davor. Julian Draxler könnte zum ersten grossen Transfercoup der Berliner in der “neuen Ära” avancieren.

Der deutsche Spielmacher wird bereits seit einiger Zeit mit dem Bundesliga-Klub in Verbindung gebracht. Nun wird es laut “parisfans.fr” konkret: Die Hertha ist demnach bereit, für Draxler eine Ablöse von rund 20 Mio. Euro hinzulegen. Der 26-jährige Offensivspezialist schnürt seine Schuhe seit 2017 für PSG, ist dort allerdings nicht erste Wahl.

Sein Kontrakt in Frankreich läuft noch eine weitere Saison. Eine Rückkehr in die Bundesliga bereits in diesem Sommer ist aber nicht ausgeschlossen.

psc 5 Juni, 2020 16:11