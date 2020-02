Piatek: “Milan tauscht Stürmer jedes Jahr aus”

Krzysztof Piatek hat im Januar den AC Mailand nach nur einem Jahr verlassen und sich Hertha BSC Berlin angeschlossen. Nun erklärt der Pole seinen Abgang von den Rossoneri.

Vor einem Jahr war Krzysztof Piatek vom FC Genua zum AC Mailand gewechselt. Zwölf Monate darauf spielt der Mittelstürmer nun für Hertha BSC Berlin. Wieso es bei Milan nicht zum grossen Erfolg gereicht hat, erklärt der 24-Jährige gegenüber “Bild”.

“Milan wechselt jedes Jahr seinen Mittelstürmer”, so Piatek, der sich vor allem auf den Transfer von Zlatan Ibrahimovic beziehen dürfte, wodurch er selbst seinen Platz in der ersten Elf verloren hat. “Es passiert oft bei Milan. Es ist wohl eine Gewohnheit.”

Beim siebenmaligen Champions-League-Sieger scheint schon so etwas wie ein Fluch auf der Nummer 9 zu liegen. Piatek, der die Nummer im Sommer erhalten hatte, wurde so zum Nachfolger von Gonzalo Higuain, Andre Silva, Gianluca Lapadula, Luiz Adriano, Fernando Torres, Mattia Destro, Alessandro Matri und Alexandre Pato, die allesamt keine all zu erfolgreiche Zeit in Mailand hatten.

adk 2 Februar, 2020 12:19