Einigung definitiv erzielt: Gregor Kobel bleibt in Stuttgart

Weisser Rauch steigt empor: Der Wunsch des Schweizer Bundesliga-Goalies Gregor Kobel geht in Erfüllung. Er bleibt beim VfB Stuttgart.

Wie die “Deutsche Presse-Agentur” bestätigt, haben alle Parteien eine Übereinkunft erzielt. Gregor Kobel wechselt für eine Summe von bis zu 5 Mio. Euro definitiv von Hoffenheim zu den Schwaben. Am Montagmorgen absolvierte er den Medizincheck beim VfB. Er unterschreibt offenbar einen Vertrag bis 2024. Noch im Laufe des Tages wird die Verpflichtung fix gemeldet.

Kobel lag auch eine Anfrage von Hertha BSC vor. Der 22-jährige Ex-GC-Keeper entschied sich aber gegen einen Wechsel nach Berlin und wollte in Stuttgart bleiben. Diesem Wunsch wird also entsprochen. Mit dem Klub ist er in der abgelaufenen Saison als Leihspieler von der 2. in die 1. Bundesliga aufgestiegen.

psc 27 Juli, 2020 13:42