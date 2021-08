Milan ist heiss auf einen Bundesliga-Österreicher

Der österreichische Mittelfeldspieler Florian Grillitsch von Hoffenheim hat es den Verantwortlichen des AC Mailand angetan.

Laut “kicker” blicken die Rossoneri mit Interesse auf den 26-jährigen Defensivstrategen, der zuletzt an der Europameisterschaft auf sich aufmerksam machen konnte. Grillitsch spielt inzwischen seit acht Jahren in Deutschland: Zunächst vier Spielzeiten für Werder Bremen und seit 2017 für die TSG Hoffenheim. Dort läuft sein aktueller Kontrakt nur noch bis Juni 2022. Auch Napoli wurde bereits mit ihm in Verbindung gebracht. Die TSG soll eine Ablöse im niedrigen zweistelligen Millionenbereich fordern. Ein ablösefreier Abgang im kommenden Sommer soll verhindert werden.

psc 12 August, 2021 17:42