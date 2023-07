Pirmin Schwegler wird bei der TSG Hoffenheim befördert

Primin Schwegler erklimmt bei der TSG Hoffenheim eine weitere Sprosse an der Manager-Karriereleiter. Der 36-Jährige wird zum neuen Leiter Profifussball befördert.

Dies teilt der Bundesligist am Donnerstag im Rahmen einer Neuausrichtung mit. Bislang leitete Schwegler den Lizenzbereich der Kraichgauer. Diese Aufgabe übernimmt neu Maximilian Vollmar. Die neu geschaffene Position des Technischen Direktors wird fortan von Bastian Huber bekleidet.

Schwegler wechselte erst zu Beginn dieses Jahres zu Hoffenheim, nachdem er zuvor während anderthalb Jahren beim FC Bayern als Chefscout tätig war. Nun soll er bei der TSG in seiner neuen Position noch mehr operative Verantwortung bei sportlichen Themen rund um die Profi-Mannschaft übernehmen. Darüber hinaus wird er gemeinsam mit Bastian Huber sukzessive mehr Verantwortung im Zuge von Transferabläufen, dem Kadermanagement und der Führung des Teams rund um den Profi-Kader übernehmen.

"Ich bin mir der Herausforderung bewusst und weiss es sehr zu schätzen, dass mir der Klub ein so breites und spannendes Aufgabenfeld anvertraut", sagt der 14-fache Schweizer Nationalspieler, der zwischen 2014 und 2017 59 Spiele für die TSG Hoffenheim bestritt. "Es ist die nächste Entwicklungsstufe auf meinem Weg, den ich behutsam und vor allem unter der bestmöglichen Anleitung gehen möchte. Dass ich hier bei der TSG die Chance erhalte, in Ruhe aber dennoch mit grossem Ehrgeiz in eine solche verantwortungsvolle Rolle zu wachsen, ist ein großes Privileg für mich."

psc 13 Juli, 2023 11:02