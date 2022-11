Leeds United und 2 Bundesligisten jagen MLS-Stürmer Driussi

Der argentinische Angreifer Sebastián Driussi sorgt seit Sommer 2021 in der MLS für Furore. Nun könnte der 26-Jährige wieder nach Europa zurückkehren, wo er einst während vier Jahren für Zenit St. Petersburg auflief. Leeds United und zwei Klubs aus der Bundesliga interessieren sich für seine Dienste.

In der abgelaufenen MLS-Saison sind Driussi für den Austin FC starke 25 Tore in 37 Spielen geglückt. Laut «TyC Sports»-Journalist César Luis Merlo, würde Leeds United den Südamerikaner gerne unter Vertrag nehmen. Auch zwei Vereine aus Deutschland sollen am Mittelstürmer dran sein.

Dessen Vertrag in den USA läuft noch bis Ende 2024. Eine Rückkehr nach Europa könnte für ihn aber bereits im Januar ein sehr heisses Thema werden.

psc 9 November, 2022 18:50