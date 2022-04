Luka Jovic will in die Bundesliga zurückkehren

Luka Jovic kommt bei Real Madrid auch in dieser Saison nicht wie gewünscht auf Touren. Nächste Saison würde der serbische Angreifer gerne wieder in der Bundesliga spielen.

Dort war er in der Vergangenheit für Eintracht Frankfurt sehr erfolgreich unterwegs. Gemäss “Sky” sieht sich Jovic in Zukunft wieder in Deutschland. Ob dies klappt, ist indes fraglich. Bisher gibt es keine heisse Spur. Ein Problem ist wohl auch, dass Real einen direkten Verkauf ablehnt bzw. eine sehr hohe Ablöse fordert, da es seinerseits im Sommer 2019 mehr als 60 Mio. Euro Ablöse hinlegte.

Jovic steht in Madrid bis 2025 unter Vertrag. In der laufenden Saison kommt er in der Liga nur auf 281 Einsatzminuten.

