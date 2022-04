Im Video: Zwei Schweizer treffen bei Augsburg gegen Mainz

Der Mittwochabend steht ganz im Zeichen der Bundesliga, und der Champions League, und der Schweizer Legionäre. Im Nachholspiel zwischen dem FC Augsburg und Mainz 05 tragen sich gleich zwei Nationalspieler in die Torschützenliste ein.

Silvan Widmer erzielte in der 54. Minute den 1:1-Ausgleich für Mainz 05. Der Schweizer musste das punktgenaue Zuspiel seines Teamkollegen nur noch aus zehn Metern einschieben. Es war Widmers drittes Bundesliga-Tor seit seinem Wechsel nach Mainz.

Die Freude bei Widmer und vor allem auf Mainzer Seite hielt allerdings nicht lange an – wieder war ein Schweizer zur Stelle. Nach einem Corner kommt Ruben Vargas in der 56. Minute an den Ball und bugsierte diesen per Volley aus kurzer Distanz unter die Mainzer Torlatte. Es war Vargas’ erstes Saisontor.

aoe 6 April, 2022 20:07