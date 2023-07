Mainz 05 leiht Liverpool-Verteidiger Sepp van den Berg aus

Der niederländische Abwehrspieler Sepp van den Berg bleibt der Bundesliga erhalten: Nachdem er in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Schalke 04 auflief, wechselt er nun zu Mainz 05.

Auch dieser Transfer des Liverpool-Profis erfolgt auf Leihbasis. Der 21-Jährige konnte sich in der vergangenen Saison in Deutschland durchaus in Szene setzen. "Ich habe schon früh Gespräche mit Mainz 05 und vor allem mit Bo Svensson geführt, die Art und Weise wie er Fussball sieht und hier spielen lassen will, gefällt mir sehr. Bevor ich hergekommen bin, habe ich natürlich auch mit Jürgen Klopp gesprochen – er hat von Mainz geschwärmt und gesagt, dass ich mich hier sehr wohlfühlen werde", sagt van den Berg zu seinem Wechsel.

psc 13 Juli, 2023 20:29