Silvan Widmer steht vor der Rückkehr ins Training

Silvan Widmer könnte in Mainz am Freitag erstmals seit seiner in der vergangenen Woche erlittenen Oberschenkelverletzung wieder mit seinen Teamkollegen trainieren.

Der Mannschaftscaptain musste wegen seiner Blessur zuletzt kürzertreten. Trainer Bo Svensson kündigt am Donnerstag auf einer Pressekonferenz an: «Er wird morgen im Abschlusstraining versuchen mitzutrainieren. Dann werden wir schauen, ob er uns zur Verfügung steht.» Mainz 05 trifft am Samstag im Heimspiel auf den FC Augsburg. Ob mit oder ohne Widmer ist noch unklar. Sollte der Schweizer Nationalspieler nicht mittun können, wird er auf der rechten Seite wohl wie schon am vergangenen Wochenende bei der 1:2-Niederlage gegen Union Berlin Danny da Costa zum Einsatz gelangen.

psc 9 Februar, 2023 15:21