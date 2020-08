Max Kruse kündigt Rückkehr in die Bundesliga an

Max Kruse wird seine Zelte wohl demnächst wieder in der Bundesliga aufschlagen.

Dies kündigt der 32-jährige Angreifer, der noch einige Urlaubstage geniesst, auf Instagram gleich höchstpersönlich an. “Ich geniesse noch ein paar freie Tage und dann bin ich wieder zurück in Deutschland. Ich werde demnächst eine Entscheidung treffen und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald in der Bundesliga wieder”, sagt Kruse.

Wohin es den Angreifer, der seinen Vertrag bei Fenerbahçe nach ausstehenden Gehaltszahlungen aufgelöst hatte, zieht, ist noch ungewiss. Ex-Klub Werder Bremen und auch Union Berlin wurden zuletzt als mögliche Ziele genannt.

psc 4 August, 2020 11:33