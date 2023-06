Nati-Star Michel Aebischer träumt von der Bundesliga

Michel Aebischer schafft es beim FC Bologna mittlerweile regelmässig in die Startelf. Damit zeigt er sich zufrieden, ist aber nicht das grosse Ziel seiner Karriere. Das ist nämlich die Bundesliga.

Nach einem halben Leih-Jahr wechselte Michel Aebischer im vorigen Sommer für vier Millionen Franken fest vom BSC Young Boys zum FC Bologna. Dort kam er in seiner ersten vollen Saison auf 34 Pflichtspiele (1.623 Minuten) mit einem Tor und einer Vorlage.

Steigerungspotenzial? Vorhanden. Ihm gefalle es in Bologna und er wolle sich hier weiterentwickeln, sagt Aebischer im Gespräch mit "20 Minuten". Bis 2026 ist er vorerst in der norditalienischen Region Emilia-Romagna verankert. Dass Aebischer seinen Vertrag bis zum Ende der Laufzeit erfüllt, muss nicht unbedingt sein.

Denn der 26-Jährige verfolgt in seiner Karriere ein grosses Ziel: "Die Bundesliga ist natürlich immer ein Ziel von mir. Ob das aber gerade heute oder morgen ist, weiss ich nicht." Erst mal steht die nächste Saison mit Bologna auf dem Plan, und im besten Fall die Teilnahme an der Europameisterschaft 2024 in Deutschland.

aoe 10 Juni, 2023 15:20