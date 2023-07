Neue Gesichter in den Kadern der Bundesligisten

In der Bundesliga Saison 2023/24 werden die Clubs sich mit zahlreichen Spielern verstärken, die zum ersten Mal in der Bundesliga zum Einsatz kommen. In diesem Beitrag werden einige von einige von ihnen vorgestellt. Wir nehmen die Kicker Fabio Carvalho, Tim Breithaupt, Noah Loosli, Marvin Pieringer und Fabian Nürnberger genauer unter die Lupe.

Fabio Carvalho (RB Leipzig) Er ist der fünfte Neuzugang von RB Leipzig, wird von RBL-Geschäftsführer Sport, Max Eberl, als "herausragendes Talent" beschrieben. Der 20-jährige Portugiese, der für ein Jahr vom FC Liverpool ausgeliehen wurde, ist U21-Nationalspieler und wechselte 2022 vom FC Fulham an die Anfield Road. Carvalho hofft bei RB Leipzig auf mehr Einsatzzeit und sagt: "Mein Anspruch ist es, so viel wie möglich zu spielen - in der Liga, im Pokal und vor allem auch in der UEFA Champions League. RB Leipzig steht dafür, jungen Spielern genau diese Möglichkeit zu geben, und deshalb ist der Klub perfekt, um mich weiterentwickeln zu können.". Cavalho findet bei RB also beste Bedingungen für seine sportliche Karriere, wer von seinem Club überzeugt ist kann sich über die Neobet Bonus Bedingungen informieren und vielleicht doppelt jubeln, bei einem Sieg.

Es wird berichtet, dass Leipzig Carvalho gerne länger ausgeliehen oder nach Abschluss der Leihe fest unter Vertrag genommen hätte. Die Tatsache, dass Liverpool diesem Vorhaben nicht zugestimmt hat, unterstreicht einmal mehr das Potenzial des Rechtsfusses. Vor seinem Wechsel zu LFC erzielte Carvalho für Fulham elf Tore in der zweiten englischen Liga und im FA Cup und bereitete acht weitere vor. Unter Trainer Jürgen Klopp gelangen ihm in der letzten Saison bei Liverpool immerhin drei Pflichtspieltore. Eberl beschreibt Carvalhos Stärken wie folgt: "Fabio ist schnell, wendig, trickreich und kreativ. Er sucht selbst den Abschluss oder kann seine Mitspieler perfekt in Szene setzen."

Tim Breithaupt (FC Augsburg) "Obwohl er zahlreiche Angebote hatte", entschied sich Tim Breithaupt für den Wechsel zum FC Augsburg, wie Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport bei den Fuggerstädtern, bekannt gab. Der blondhaarige Breithaupt wechselte diesen Sommer vom Karlsruher SC, für den er nach seinem Zweitliga-Debüt 2021 in 63 Pflichtspielen (zwei Tore, fünf Vorlagen) zum Einsatz kam, zu den bayerischen Schwaben. Der 21-Jährige ist siebenfacher U20-Nationalspieler und war bis zu seiner Knöchelverletzung in der letzten Saison bei den Badenern Stammspieler.

Der in Offenburg, Baden-Württemberg, geborene Breithaupt möchte bei Augsburg den "nächsten Schritt" in einer für ihn neuen Liga machen und tritt dort insbesondere gegen die defensiven Mittelfeldspieler Niklas Dorsch und Renato Veiga an. Der FCA beschreibt den Mittelfeldspieler auf seiner Website als "Ruhepol vor der Abwehr", der sich "gerne weit in die eigene Hälfte fallen lässt", "als sichere Anspielstation" fungiert und "die Bälle an seine Mitspieler" verteilt.

Noah Loosli (VfL Bochum 1848) Der Innenverteidiger Noah Loosli war der erste Sommerneuzugang des VfL Bochum 1848 für ihre dritte Bundesliga-Spielzeit in Folge. Loosli wechselte vom Grasshopper Club Zürich an die Castroper Strasse. Der Schweizer kann auf 90 Einsätze (drei Tore) in der Super League und weitere 76 Spiele (sieben Tore) in der Challenge League zurückblicken. Bei VfL wird sich Loosli vor allem mit Erhan Masovic und Ivan Ordets um einen Platz in der Innenverteidigung duellieren.

Bochum und ihr Technischer Direktor Marc Lettau haben den 1,86 Meter grossen und 84 Kilogramm schweren Verteidiger vor dem Transfer gründlich geprüft. Beim VfL sind sie von den Fähigkeiten des 26-jährigen Rechtsfusses überzeugt. "Noah verfügt über eine aussergewöhnliche Leistungsbereitschaft und hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Dass er sich bereits zu einem so frühen Zeitpunkt für unseren Verein entschieden hat, ist ein starkes Signal", so Lettau. Bochum ist die erste Auslandsstation für den ehemaligen U-Nationalspieler.

Marvin Pieringer (1. FC Heidenheim 1846) Für ihn ist der Wechsel in die Bundesliga zum 1. FC Heidenheim 1846 die Belohnung für eine überragende Saison beim SC Paderborn 07: In der letzten Zweitligasaison erzielte der Mittelstürmer für die Ostwestfalen 14 Pflichtspieltore und lieferte zehn Vorlagen. Das Entwicklungspotenzial des 23-Jährigen ist offensichtlich, daher ist der Schritt in die höchste deutsche Spielklasse konsequent. Nach zwei Jahren beim FC Schalke 04 und einer Zwischenstation als Leihspieler in Paderborn soll Pieringer Heidenheim zum Klassenerhalt verhelfen. Für den 1,91 Meter grossen Angreifer bedeutet der Wechsel nach Baden-Württemberg auch eine gewisse Rückkehr in die Heimat: Pieringer wurde am Fusse der Schwäbischen Alb in Bad Urach geboren und spielte in seiner Jugend für den SSV Reutlingen. Heidenheim liegt nur etwa eine Stunde von Bad Urach entfernt.

"Marvin ist ein junger Stürmer, der in der letzten Saison Top-Leistungen in der 2. Bundesliga gezeigt hat und zudem aus unserer weiteren Region stammt", erklärte Robert Strauss, Bereichsleiter Sport beim FCH, bei der Bekanntgabe des Transfers. Bei den Heidenheimern wird die Konkurrenz jedoch nicht unbedingt kleiner sein als beim abgebenden Verein Schalke, denn mit dem aktuellen Torschützenkönig der 2. Bundesliga, Tim Kleindienst, dem kürzlich ausgeliehenen Eren Dinkci, Christian Kühlwetter, Stefan Schimmer sowie Talent Elidon Qenai wird sich Pieringer mit fünf Konkurrenten in der vordersten Reihe messen müssen.

Fabian Nürnberger (SV Darmstadt 98) Wie Loosli war auch Fabian Nürnberger zusammen mit Andreas Müller der erste Sommerneuzugang seines Vereins. Der SV Darmstadt 98 hat den Linksfüsser Fabian Nürnberger vom 1. FC Nürnberg verpflichtet, bei dem er fünf Jahre gespielt hat. In der abgelaufenen Saison bestritt der Mittelfeldspieler 24 von 34 möglichen Spielen in der 2. Bundesliga und zusätzlich drei im DFB-Pokal. Nürnberger erzielte in der Saison 2022/23 drei Scorerpunkte (ein Tor, zwei Assists). Zwischendurch wurde der 23-Jährige durch Ellenbogenverletzungen und eine Muskelverletzung ausgebremst.

"Laut meiner Überzeugung kann uns Fabian Nürnberger mit seinem Spielprofil und seiner Vielseitigkeit weiterhelfen und unseren Kader insgesamt aufwerten. Auch charakterlich sind wir nach den Gesprächen mit ihm sicher, dass er sehr gut in die Mannschaft passt", beurteilte Lilien-Cheftrainer Torsten Lieberknecht den ablösefreien Transfer. Nürnberger kann beim SVD unter anderem auf Konkurrenz von Namensvetter Fabian Schnellhardt und Tobias Kempe zählen.

Auch weitere Vereine haben neue Spieler der verschiedensten Couleur in den Kader geholt. Wir können also auf eine neue, abwechslungsreiche Saison in der Bundesliga hoffen.

psc 11 Juli, 2023 16:42