Pepi soll in Groningen Spielpraxis sammeln

Erst im Januar war Pepi für rund 16 Millionen Euro vom FC Dallas mit großen Erwartungen zum FC Augsburg gekommen. Der Rekordeinkauf wurde nun aber schon wieder per Leihe in die Niederlande geschickt.

„Ich hoffe, dass er dort sehr viel Spielzeit bekommt. Dass er zu Stärke findet mit einem guten Selbstvertrauen“, sagte FCA-Trainer Enrico Maaßen vor dem Heimspiel der Augsburger gegen Hertha BSC. „Es bringt ihm nichts, bei uns zu sein, wenn er merkt, dass es ihm schwerfällt. Und, dass er auch um die Chance bangt, zur WM zu fahren“, erklärt Maaßen weiter.

Von einem Stammplatz war der torlose Stürmer in Augsburg, der noch bis 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr in Augsburg unter Vertrag steht, weit entfernt. Pepi stand in 16 Spielen für die Fuggerstädter 582 Minuten auf dem Platz und wirkte in einigen Spielen wie ein Fremdkörper.

