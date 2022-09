Die ersten Worte von Marco Rose als Leipzig-Trainer

Nur rund 24 Stunden nach der Entlassung von Domenico Tedesco hat RB Leipzig in Person von Marco Rose bereits einen Nachfolger gefunden. Dessen erstes Spiel wird ausgerechnet jenes gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund sein. Der 45-Jährige ist siegessicher.

Dies macht er bei seinem ersten Auftritt als neuer Leipziger Trainer klar. “Ich kenne Borussia Dortmund sehr gut, sehe aber gute Chancen mit dem Kader den wir hier haben”, sagt Rose im Hinblick auf das Spiel am Samstag.

Der gebürtige Leipziger musste nicht lange überlegen, als er die Chance auf den Einstieg bei RB erhielt, wie Geschäftsführer Oliver Mintzlaff erklärt: “Als wir mit ihm nach dem Champions League-Spiel telefoniert haben, hat es keine fünf Sekunden gedauert bis Marco uns seine Zusage gegeben hat.” Rose war bereits ein Thema bevor er im Vorjahr zunächst zu Borussia Dortmund gewechselt ist, wie Mintzlaff ausführt: “Marco ist ein Trainer, mit dem wir uns schon vorher intensiv beschäftigt haben. Es gab einen Kontakt, bevor Marco nach Dortmund gewechselt ist. Er bringt all die Dinge mit, die unsere DNA und Philosophie auszeichnen. Dass Marco jetzt zur Verfügung steht, ist auch ein Stück weit eine glückliche Fügung, es ist ein ‘Perfect Fit’. Unser Verein basiert darauf, Spieler zu entwickeln. Dafür brauchst du natürlich auch einen Trainer, der etwas entwickelt und das kann Marco exzellent.”

Dieser will sofort Initiative übernehmen und deutet auch schon an, was er im Vergleich zu Vorgänger Tedesco anders machen will: “Ich will mit der Mannschaft aktiv nach vorne verteidigen, das ist der Ansatz.”

psc 8 September, 2022 11:42