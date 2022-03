Exklusiv: RB Leipzig plant nicht mehr mit Yvon Mvogo

In Kürze geht für Yvon Mvogo ein verschenktes Jahr bei der PSV Eindhoven zu Ende. Nicht nur das: Im Sommer muss sich der Schweizer Goalie komplett neu orientieren, RB Leipzig hat keine Verwendung mehr und wird ihn definitiv aus dem Kader streichen.

Der europäische Klubfussball ruht weitestgehend im ersten Länderspielblock dieses Jahres. Für Yvon Mvogo wäre es im Normalfall ein Leichtes gewesen, zumindest eine Nomination für die anstehenden Testländerspiele der Nati im Wembley-Stadion gegen England (Samstag, 18.30 Uhr) und am Dienstag (18 Uhr) kommender Woche in Zürich gegen den Kosovo zu erhalten. Doch selbst nachdem Philipp Köhn verletzt und Yann Sommer aufgrund eines positiven Corona-Tests vorzeitig abreisen mussten, war für Mvogo kein Platz.

Der 27-Jährige befindet sich in einer richtungsweisenden Situation, das zweite Leihjahr bei der PSV Eindhoven war ein katastrophales. Als Joel Drommel im vorigen Sommer geholt wurde, war Mvogos Perspektive schon nicht gerade rosig. Der vierfache Schweizer Nationaltorhüter ergriff aber nicht die Flucht, nahm stattdessen den Zweikampf mit Drommel an – und verlor. Seitdem kann sich Mvogo nur noch im Trainingsbetrieb in Form halten, lediglich zwei Einsätze in der Eredivisie sind dokumentiert.

Die Enttäuschung über den Verlauf der Leihe, auch wenn es Anzeichen dafür gegeben hatte, ist riesig. Mvogo hatte sich im Januar die Möglichkeit eines Wechsels geboten, Girondins Bordeaux soll dicht vor der Verpflichtung gestanden haben. Für die ehemalige Stammkraft des BCS Young Boys wäre es eine hervorragende Gelegenheit gewesen, wieder in den Spielrhythmus zu finden. In einigen Wochen steht Mvogo vor der nächsten wichtigen Entscheidung – Stammklub RB Leipzig plant nicht mehr mit ihm.

Yvon Mvogo muss RB Leipzig im Sommer verlassen

“Das Wichtigste ist, dass Yvon spielt. Wir müssen auch ehrlich zueinander sein und haben zusammen festgestellt, dass er bei uns diese Spielpraxis nicht bekommen wird”, macht Leipzigs Technischer Direktor Christopher Vivell gegenüber 4-4-2.ch klar, dass Mvogo den Verein im Sommer verlassen wird. “Deshalb sind wir gemeinsam auf der Suche nach einer Lösung, um einen passenden Verein zu finden, in dem er regelmässig Einsätze bekommt.”

Aus sächsischer Sicht ein Schritt, der erwartbar wie logisch ist. Mit Peter Gulacsi verfügt RB über einen hervorragenden Torhüter, der 2020 geholte Josep Martinez soll hinter dem Magyaren als zukünftige Nummer 1 aufgebaut werden. Als Neuverpflichtung für die kommende Saison steht ausserdem Janis Blaswich fest, der vom niederländischen Erstligisten Heracles Almelo kommt. Aus den Niederlanden wird es zumindest für Mvogo kein Zurück mehr an den Cottaweg geben.

