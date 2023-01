Gvardiol spricht über möglichen Leipzig-Abgang und Chelsea-Angebot

Josko Gvardiol soll von gleich mehreren Top-Klubs umgarnt werden. Nun spricht der Kroate über seine Zukunft.

Wie lange bleibt Josko Gvardiol RB Leipzig noch erhalten? «Ich bin nicht in Eile, ich bin in Leipzig. Wir haben immer noch sechs Monate, um die Saison gut abzuschliessen und etwas zu gewinnen. Und dann schauen wir auf die Zukunft», sagt der 20-Jährige in einem Interview des kroatischen TV-Senders «RTL».

Der Innenverteidiger ist noch bis 30. Juni 2027 an RB Leipzig gebunden, eine Ausstiegsklausel soll erst im Sommer 2024 greifen. Diese liegt angeblich bei knapp über 110 Millionen Euro. Wie der Youngster bestätigt, wollte der FC Chelsea ihn bereits im vergangen Sommer verpflichten. «Sie haben nicht aufgegeben, aber wir haben vereinbart, im Winter erneut zu reden. Der Winter ist da und wir müssen nun schauen, wie es weitergeht», so der Kroate. Als Traumverein bezeichnet er indes den FC Liverpool, denn die Premier League begeistere ihn von kleinauf.

«Seit ich ein Kind war, habe ich dort immer hingeschaut», erklärt er und meint: «Ich weiss nicht, ob ich schon reif genug und bereit für diese Liga bin. Wenn ich merke, dass ich in Deutschland an meine Grenzen stosse müssen wir weitersehen.»

adk 8 Januar, 2023 13:19