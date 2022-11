Leipzig-Profi Mohamed Simakan bestätigt PSG-Angebot

Der französische Abwehrspieler Mohamed Simakan von RB Leipzig wurde in der vergangenen Transferperiode im Sommer intensiv von Paris St. Germain umgarnt, wie er nun höchstpersönlich bestätigt.

Gegenüber «L’Équipe» spricht der 22-Jährige aus dem Nähkästchen und verrät: «Paris St. Germain war daran interessiert, mich zu verpflichten. Das stimmt. Luis Campos hat mit meinen Beratern gesprochen.» Smakan hat sich aber für einen Verbleib in der Bundesliga entschieden, was auch mit den Verantwortlichen von RB Leipzig so abgesprochen worden sei. Mit seiner Entwicklung im Klub ist er sehr zufrieden.

Vertraglich ist der Rechtsfuss bis 2026 an Leipzig gebunden. Im Sommer 2021 zahlte der Bundesligist für den früheren Profi von Racing Strassburg eine Ablöse von 15 Mio. Euro.

PSG hat den Verteidiger nicht vergessen und könnte zu einem späteren Zeitpunkt erneut einen Transfervorstoss wagen.

psc 1 November, 2022 11:43