Granit Xhaka neuer Torjäger? Silvan Widmer liefert erfolgreiches Comeback

An diesem Samstag waren wieder einige Schweizer Legionäre auf den Plätzen der europäischen Ligen unterwegs. Hier gibt es wie gewohnt die Leistungsübersicht zu unseren Schlachtenbummlern.

Manuel Akanji (Manchester City): Was für ein überragender Nachmittag für den Nati-Verteidiger. Manuel Akanji und seine Mitstreiter filetierten im Topspiel Liverpool mit 4:1. Überzeugte als rechtes Glied der Dreier-Abwehrkette.

Granit Xhaka (FC Arsenal): Der Basler avanciert langsam aber sicher zum Torjäger. Beim 4:1 gegen Leeds köpfte Granit Xhaka in den Schlussminuten zum Endstand ein – und das im Stile eines echten Torjägers (hier gehts zum VIDEO). Der Nati-Captain steht jetzt schon bei fünf Saisontoren.

Remo Freuler (Nottingham Forest): Wartet nun schon seit sieben Spielen in Folge auf einen Sieg, gegen die Wolves gab es wieder nur ein 1:1. Das einzig Positive: Remo Freuler durfte diesen Nachmittag als Captain auflaufen.

Urs Fischer (Union Berlin): Ist mit seinem Team weiterhin sensationell auf Kurs Champions League. Das 3:0 gegen Stuttgart war souverän, wobei der Berliner Goalie einen sehr guten Tag hatte. Union belegt mit 51 Punkten erst mal sicher den 3. Platz und hat schon sechs Punkte Vorsprung auf den Europa-League-Rang.

Michael Frey (FC Schalke 04): Wartet noch immer auf seinen ersten Treffer im Schalker Dress und musste heute eine empfindliche 0:3-Niederlage gegen Leverkusen schlucken. Michael Frey hatte gleich in der Anfangsphase eine Chance leichtfertig vergeben und war dann nicht mehr oft zu sehen. Nach einer Stunde wurde er ausgewechselt.

RB Leipzig – Mainz 05 0:3 (0:1)

Überragender Mainzer Sieg in Leipzig, vor allen Dingen freuen sich die Schweizer Edimilson Fernandes und Silvan Widmer. Fernandes spielte rechts hinten in der Dreierkette einen gewohnt souveränen Part. Für Widmer war das Spiel von viel wichtiger Bedeutung. Zum ersten Mal nach Wochen stand er wieder in der Startelf und schnallte sich die Captainsbinde um.

Ruben Vargas (FC Augsburg): Hatte keinen gefährlichen Moment in der ersten Halbzeit, wurde dann schon zur Pause ausgewechselt. Was doppelt bitter für Ruben Vargas ist: Der FCA führte da schon 2:0, bekam dann aber in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich.

Jan Elvedi (Jahn Regensburg): Mit dem 0:1 auf St. Pauli gab es nach zwei Siegen wieder eine Niederlage. Jan Elvedi fiel nach einer halben Stunde mit einer überragenden Grätsche auf und war sonst auch souverän unterwegs. In der Nachspielzeit holte er sich mit einem Foul an der Mittellinie ausserdem eine Gelbe Karte ab.

Simone Rapp (Karlsruher SC): Hatte im Heimspiel gegen Braunschweig einen Anteil daran, dass der KSC beim 1:1 zumindest noch einen Punkt holte. Wenigen Minuten infolge seiner Einwechslung nach einer Stunde legte Simone Rapp einen langen Schlag auf einen Mitspieler ab, der zum Ausgleich einnetzte.

aoe 1 April, 2023 18:33