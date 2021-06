Spielplan ist da: Bundesliga-Saison beginnt mit Bayern vs. Gladbach

Die Deutsche Fussball Liga hat den Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht. Das Eröffnungsspiel bestreiten der FC Bayern und Borussia Mönchengladbach.

Los geht’s mit der neuen Bundesliga-Saison am 13. August. Der FC Bayern peilt den zehnten Meistertitel in Folge und die 32. insgesamt an. Die Saison endet am 14. Mai 2022.

Die Details zum Spielplan:

⚽️🗓️✔️ Die Spielpläne 2021/22 der #Bundesliga und 2. Bundesliga sind ab sofort verfügbar. Das Eröffnungsspiel in der Bundesliga bestreiten @borussia und der @FCBayern (13.08.), in der 2. Bundesliga @s04 und der @HSV (23.07.). Zu den Spielplänen ⬇️ — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) June 25, 2021

psc 25 Juni, 2021 12:19