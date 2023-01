Start der Fussball-Bundesliga Rückrunde – Bayern auf Meisterkurs, Spielerwechsel und Rekorde

Die Fussball-Bundesliga Rückrunde steht bevor und Fans können sich auf emotionale Momente und Spiele freuen. Ob es im Tabellenobergeschoss noch einmal spannend wird, liegt alleine in der Hand des FC Bayern.

Die nächsten Verfolger müssen hier mit konstanten Leistungen auf Fehler des Rekordmeisters hoffen. Aus diesem Grund laufen die Telefone der Spielerberater und Manager momentan heiss. Denn eine Winterpause bedeutet auch, dass das Transferfenster für den Endspurt noch einmal offen ist. Insgesamt scheint es jedoch eine interessante Rückrunde zu werden.

FC Bayern auf Kurs zur elften Meisterschaft infolge

Wer nach der Winterpause einen Blick auf die Tabelle wagt, wird wahrscheinlich etwas verwundert sein und die Hinrunde kurz reflektieren. Ja, der FC Freiburg ist momentan Bayern-Verfolger Nummer eins. Mit vier Punkten Abstand wollen sie dem Rekordmeister die elfte Meisterschaft infolge streitig machen.

Dass dies ein schwieriges Unterfangen wird, ist kein Geheimnis. Nach anfänglicher Schwächephase haben sich die Bayern gefunden und können auf eine erfolgreiche Hinrunde blicken. Mit stolzen 49 geschossenen Toren und der besten Verteidigung der Liga wird es für die Konkurrenz mehr als schwer werden.

Der grosse Vorteil des Rekordmeisters liegt in der Breite und Tiefe des Kaders. Nicht nur auf dem Platz tummeln sich Weltklassespieler, sondern auch beim Blick auf die Bank wird so mancher Bundesliga Trainer neidisch.

Wer schafft die Überraschungen?

Dass der FC Bayern Meister wird, scheint so sicher, wie das Amen in der Kirche. Auch für die Wettanbieter kommt kein anderes Team infrage. Die Buchmacher geben dem FC Bayern eine Quote von 1.03. Es wäre somit eine echte Überraschung, wenn ein anderes Team am Ende vorne liegt.

Für eine Überraschung könnte auch der Tabellenletzte FC Schalke 04 sorgen. Obwohl die Knappen noch nicht abgeschrieben sind, wäre es eine grosse Überraschung, wenn der Revierclub die Klasse halten würde. Für die Buchmacher steht der S04 momentan als erster Absteiger fest. Der Start der Rückrunde ist für den Club somit entscheidend, sonst müssten sich die Fans nach dem Aufstieg auf ein weiteres Jahr in Liga zwei vorbereiten.

Dass eine Überraschung immer möglich ist, hat nicht zuletzt der englische Klub Leicester gezeigt, dessen Quoten auf den Sieg der Premier League vor der Saison bei 5000:1. Wer jetzt denkt, er könnte sein Glück herausfordern, der sollte vorher einen Wettanbieter Vergleich durchführen. Die Wettangebote und vor allem der Wettanbieter Bonus unterscheiden sich hier oftmals nicht nur in Form und Farbe. Wichtig ist zudem, nur bei einem Wettanbieter mit deutscher Lizenz Wetten zu platzieren.

Das Transferfenster ist geöffnet

Die Winterpause gibt den Vereinen auch immer die Zeit, ihren Kader neu zu bewerten und gegebenenfalls Anpassungen zu machen. Dass der FC Bayern momentan noch keinen Spieler abgegeben hat, spricht für die interne Stärke und Stimmung der Mannschaft. Zudem wird es die anderen Teams nicht erfreuen, dass mit Daley Blind ein weiterer erfahrener Spieler den Kader verstärken wird.

Bei anderen Vereinen gibt es hier schon mehr zu melden. Hertha BSC beispielsweise liess bereits fünf Spieler ziehen. Unter ihnen Davie Selke, den es nach Köln verschlagen hat. Der direkte Bayern-Jäger SC Freiburg hat sich inzwischen von Keven Schlotterbeck verabschiedet. Zumindest zeitweise. Der Innenverteidiger schloss sich auf Leihbasis dem VfL Bochum an.

Es ist anzunehmen, dass sich in den kommenden Wochen noch einiges auf dem Transfermarkt der Bundesliga tut. Die Vereine haben noch bis zum 31. Januar 2023 die Chance, neue Verträge abzuschliessen.

Mögliche Rekorde der Rückrunde

Wie jede Saison gehen Spieler und Vereine auf Rekordjagd. In einigen Fällen können diese Saison weitere Bestmarken fallen und verschoben werden. Der 1. FC Union Berlin könnte in der Rückrunde seinen 50. Bundesliga-Sieg feiern. Die Eisernen benötigen hierfür lediglich zwei Siege.

Etwas mehr Siege hat die Borussia aus Mönchengladbach eingefahren. In der Rückrunde könnten sie nun den 500. Heimsieg der Historie einfahren. Dafür fehlen den Fohlen lediglich zwei Heimsiege.

Auf individueller Ebene könnten Thomas Müller und Marco Reus ihr 150. Bundesliga-Tor feiern. Reus ist dem 150.-Club sehr nahe. Lediglich vier Tore fehlen dem Borussen zum Meilenstein. Thomas Müller hingegen fehlen dafür noch elf Tore, womit er in der Rückrunde in Sachen Scoring noch eine Schippe drauflegen müsste.

Die Rückrunde ist 22/23 spannend, oder nicht?

Ob in der Rückrunde 2022/23 noch einmal grosse Spannung aufkommt, bleibt offen. Fakt ist, dass der SC Freiburg dabei ist, eine historische Saison zu spielen. Zudem geht es im Tabellenkeller eng zu und auch die internationalen Plätze sind stark umkämpft.

Eines ist sicher, auch in den letzten Spielen der Saison 22/23 wird es Überraschungen und neue Rekorde geben.

psc 16 Januar, 2023 16:06