Trainer Rafael Benitez bringt sich in der Bundesliga ins Gespräch

Der spanische Trainer Rafael Benitez bringt sich für einen Job in der Bundesliga in Stellung.

Der 62-Jährige war viele Jahre in der Premier League tätig. Auch in Spanien (u.a. Real Madrid) und Italien (Napoli) sammelte der 62-Jährige bereits Erfahrungen. In der Bundesliga war er hingegen noch nicht tätig. Etwas, das Rafael Benitez in Zukunft gerne noch tun würde, wie er dem «kicker» verrät: «Ich habe noch nie in Deutschland gearbeitet, aber ich mag die Art der Deutschen, ihre Mentalität, Professionalität.» Auch die Bundesliga an sich und die Atmosphäre in den Stadien reizen die Trainer-Legende: «Ich mag die Bundesliga, ihre Stadien, ihre Finanzkontrolle, verfolge sie.»

Zuletzt war Benitez bis Januar dieses Jahres bei Everton tätig. Dort musste er den Posten nach einer halben Saison allerdings räumen. Seither «wartet» er auf einen neuen Job.

psc 4 Oktober, 2022 09:50