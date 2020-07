View this post on Instagram

ഭാവിയിൽ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസ് തന്റെ സഹായിയാകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഹാൻസി ഫ്ലിക്: "ബയേണിലെ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്തകളിൽ മിറോ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ശരിക്കും അഭിനന്ദിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം ഇവിടെ നല്ലൊരു ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം വളരെക്കാലമായി അറിയാം. അനുഭവം ദേശീയ ടീമിലെ കളിക്കാരനെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ പല പ്രശസ്ത ക്ലബ്ബുകളിലും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കോച്ചിംഗ് ജോലിക്കായി മുൻ‌കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. . Hansi Flick on Miroslav Klose becoming his assistant in the future: "Miro is always an issue in my current thoughts at Bayern. I really appreciate him, he does a really good job here. We have known each other for a long time. The experience he has gained as a player in the national team and in many renowned clubs predestines him for a coaching job. "#fcbayernmünchen #fcbayern #fcbayernfanfriday #munich #munichgermany #wespeakbayern #hansiflick #bayernsoccercup