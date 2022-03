Dies teilt Romano am Donnerstag in einem Tweet mit. Demnach werde erwartet, dass sich Okafor im Sommer neu orientiert und Salzburg verlässt. Die Bundesliga ist eine valable Option. Vor kurzem brachte die “Sport Bild” den 21-jährigen Flügelstürmer mit Borussia Dortmund in Verbindung, wo bekanntlich auch Okafors Salzburger Teamkollege Karim Adeyemi ein heisses Thema ist.

Die beiden harmonieren in dieser Saison bei Red Bull hervorragend und könnten es unter Umständen künftig auch beim BVB tun.

Okafor, der wegen einer Oberschenkelverletzung, die er in der Startphase des Champions League-Krachers gegen den FC Bayern erlitt, noch längere Zeit ausfällt, steht in Salzburg bis 2024 unter Vertrag. Eine Ausstiegsklausel besteht offenbar nicht.

Not only Karim Adeyemi. RB Salzburg talented winger Noah Okafor’s also expected to leave the club in the summer. 🇨🇭 #transfers

Bundesliga’s the most likely destination for Okafor – race still open. pic.twitter.com/bHe6HF35GJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2022